تفاصيل صادمة في القبض على مطلوب في 13 محضر بضواحي طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين عن تمكن أعضاء قسم شرطة النجدة بمديرية أمن القره بوللي من ضبط المدعو “ع.ج.خ.ا” والمطلوب لدى مركز شرطة قصر الأخيار على عدد 13 محضر .

وكذلك كون المقبوض عليه مطلوباً لدى النيابة العامة قصر الأخيار في عدة وقائع منها ، الضرب والاعتداء والايذاء الجسيم على والده وطرده من المنزل والاستلاء على أملاكه بقوة السلاح وكذلك تهديد والده ومحاولة قتله ؛ كما قام أيضاً بالتعدي على عمه وطرده من منزله بقوة السلاح ؛ والتهجم على أبن عمه بواسطه السلاح الناري وطرد زوجة أبيه من منزلها والاعتداء عليها بضرب ؛ بالإضافة إلى تهديد المواطنين في طريق العام وتعدي على أرض وقطع أشجار فيها ورماية على مواطن في منزله بواسطة سلاح ناري.

وتم اتخاذ كافة الاجراءات حياله وأحالته إلى مركز شرطة قصر الأخيار من حيث الاختصاص لاستكمال الإجراءت القانونية حياله.