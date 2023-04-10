لماذا لم تتوقف عمليات تهريب المهاجرين من ليبيا ؟

أعاد قارب يقل قرابة 400 مهاجر، أبحر من شاطئ مدينة طبرق (شرقاً)، وضل طريقه بين ليبيا ومالطا، طرْح الأسئلة عن أسباب عدم توقف عمليات تهريب المهاجرين غير النظاميين من سواحل البلاد إلى أوروبا، في وقت تقول فيه السلطات الأمنية إنها تسعى للحيلولة دون عبورهم البحر.

وأعلنت خدمة الدعم «ألارم فون» الناشطة في عمليات إنقاذ المهاجرين بمياه البحر المتوسط، مساء الأحد، أن قارباً يقل نحو 400 مهاجر ضل طريقه بين مالطا وليبيا بينما تتسرب إليه المياه. وقال مصدر أمني ليبي، إنه على رغم «الجهود المبذولة للحد من نشاط عصابات تهريب المهاجرين إلى السواحل الأوروبية عبر البحر المتوسط، فإن هذه العمليات المجرّمة مستمرة».

وأرجع المصدر، الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط»، ورفض ذكر اسمه «جانباً من عمليات التهريب، إلى وجود دوائر فساد تسهّل لعصابات الاتجار بالبشر ممارسة أنشطتها، وتنطلق بقوارب تقل مئات المهاجرين من النقاط الساحلية نفسها، التي سبق أن انطلق منها غيرها». وتابع: «تكرار عمليات التهريب، يشير إلى أن هناك جهات مستفيدة من استمرارها، وتتربح من ورائها، وهو الأمر الذي يجب التحقيق فيه من خلال الجهات القضائية».

وسبق أن عثرت قوات «جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة» بشرق ليبيا، على مئات المهاجرين في قبضة عصابات متاجرة بالبشر. كما أعادت قوارب تقل مهاجرين آخرين من عرض البحر، وسهّلت ترحيلهم إلى بلدانهم، خلال الأشهر الماضية.

وأضافت «ألارم فون»، أن «الوقود نفد من القارب، الذي ضل طريقه، ويوجد راهناً في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا، كما امتلأت قاعدته بالمياه، بينما غادره قائده، ولا يوجد على متنه من يستطيع توجيهه».

وقالت منظمة «سي – ووتش إنترناشونال» الألمانية غير الحكومية، على حسابها على «تويتر» إنها عثرت على القارب، وإن سفينتين تجاريتين كانتا بالقرب منه.

وأضافت أن السلطات في مالطا طلبت من السفينتين عدم القيام بعملية إنقاذ، وأن إحدى السفينتين طُلب منها فقط تزويد القارب بالوقود.

وفي الأسبوع الماضي، أنقذت سفينة «جيو بارنتس» التابعة لمنظمة «أطباء بلا حدود» 440 مهاجراً قبالة سواحل مالطا، بعد عملية معقدة استغرقت 11 ساعة وسط أمواج عاتية.

وقالت منظمة «ريسكشيب»، وهي منظمة ألمانية أخرى غير حكومية، إن 23 مهاجراً على الأقل لقوا حتفهم ليل الأحد – الاثنين في تحطم قارب آخر بالبحر المتوسط.

وأعلنت السلطات هناك فقدان 23 مهاجراً أفريقياً على الأقل، ووفاة أربعة آخرين، السبت، بعد غرق قاربين قبالة ساحل تونس، في أثناء محاولتهما الإبحار إلى إيطاليا.

وفي شأن ذي صلة، قال مستشفى براك العام بجنوب ليبيا، إن 7 مهاجرين غير نظاميين لقوا مصرعهم، وأصيب 19 آخرون حالتهم بين حرجة ومتوسطة الخطورة، جراء حادث سير مساء الأحد، بالقرب من منطقة قيرة الشاطئ.