شخصان يسرقان من جارهما أموالا ومصوغات تقدر بأكثر من 75 ألف دينار

ألقى مركز شرطة طريق المطار في طرابلس القبض على متهمين في واقعة سرقة من داخل منزل، تقدر بأكثر من 75 ألف دينار.

وقالت مديرية أمن طرابلس في بيان إن المواطن (ع. م. غ. س) حضر إلى مركز شرطة المطار وأبلغ عن سرقة من داخل منزله الكائن بمنطقة مشروع الهضبة، مفيدا بسرقة مبلغ مالي قدره 45000 دينار ومصوغات ذهبية تقدر بحوالي 30000 دينار وجهاز حاسوب لابتوب.

وأضاف البيان: “صدرت التعليمات من قبل رئيس المركز بضرورة جمع المعلومات والبحث والتحري عن الواقعة والانتقال لمسرح الجريمة، وتم ضبط شخصين بالمنزل المجاور للمشتكي وبحوزتهما حقيبة (صاكو) به المبلغ المالي والمصوغات الذهبية”.

وتم استدعاء المشتكي، والتعرف على المسروقات وضبط أقوال المتهمين في الواقعة، وأحيلا إلى جهات الاختصاص.