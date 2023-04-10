بالصور : أحدهم امرأة.. تفاصيل القبض على شخصين بواقعة قـتـل في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الاثنين عن تمكنن مركز شرطة المدينة من القاء القبض على شخصين من الجنسية النيجيرية متهمين بواقعة القتل” .

وبعد ان وردت أشارة هاتفية بتاريخ 13/3/2023 من غرفة السيطرة مفادها وجود المسماة (إ.م) الجنسية نيجيرية بمستشفى طرابلس المركزي متعرضة لإصابة نتيجة الضرب المبرح وهي في حالة غيبوبة .

وبإنتقال مآمور الضبط القضائي افاد بإن لايمكن سماع اقوالها ومن خلال سماع اقوال المسعف أحد العاملين بالسفارة النيجيرية افاد بانه قد وجد المذكورة خلف السفارة وحالتها سيئة ولايعرف من أجهضها لذلك المكان ولذلك قام بنقلها للمستشفى وخلال مضي اربعة وعشرون ساعة فارقت الحياة وعلى الفور بناءعلى تعليمات رئيس المركز ورئيس وحدة التحري تم تشكيل غرفة مصغرة لجمع المعلومات والبحث والتحري عن الواقعة والإنتقال للمكان الذي وجدت فيه المذكورة حيث تبين أن هناك سيارة أجرة ركوبة عامة هي من قامت بإحضار الفتاة ووضعها في الشارع بجوار مقر السفارة ولاذت بالفرار .

وبعد التحري وجمع المعلومات تم التعرف على من قام بضرب المجني عليها ووضعها بجانب مقر السفارة وتبين ان اسماءهؤلاء الاشخاص المدعو (أ. أ. و) الجنسية نيجيري والمسماة (ق. د. أ. ف) الجنسية نيجيرية وبعد الأستعانة بالمصادر الخاصة تم ضبط المذكورين وجلبهم للمركز وبالتحقيق معهم اعترف المذكور الاول وهو زوج المذكورة الثانية بأنه قام بنقل المجني عليها ورميها في الشارع بعد إن قامت زوجته بضربها بواسطة ابريق زجاجي على رأسها وبالإستدلال مع زوجته اعترفت بقيامها بالواقعة.

واتخذت حيالهم الإجراءات القانونية اللازمة واحيلا المتهمين للنيابة العامة من حيث الإختصاص