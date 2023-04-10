السريري: المطلوب من “اللجنة المشتركة” هو تهيئة بيئة قانونية تُنفذ الاستحقاق الانتخابي

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري ” فتح الله السريري “، أن اجتماع اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والدولة (6+6)، كان تحضيريًا، وجرى فيه مناقشة العديد من الموضوعات العامة، والاشتباك مع أهم الأولويات التي ينبغي مناقشتها وطرحها في تلك الفترة.

وأضاف “السريري” في تصريحات صحفية، أن من بين تلك الموضوعات ما يختص بقوائم السجل المدني وهيئة الإحصاء، وما يتعلق كذلك بدينامية عمل اللجنة، ومسودة اللقاءات المقبلة.

وأشار إلى أن، اللقاء المقبل سيكون خلال الأسبوع القادم، حيث سيعقد لقاء آخر في العاصمة طرابلس، إضافة إلى اجتماعات أخرى بعد انتهاء شهر رمضان في شرق وجنوب ليبيا.

وتابع قائلا: تمتعت أجواء اجتماع اللجنة بروح المسؤولية والجدية، على خلفية ما يشعر به الأعضاء من المسؤولية الوطنية، وضرورة العمل نحو الوصول إلى درجة من التوافق، الذي يسمح بتأدية المطلوب من اللجنة.

كما لفت إلى أن، النقاشات كانت تتم بكل أريحية، وإنّ الهدف الذي ينظر إليه أعضاء اللجنة المشتركة هو تقديم حل للبلد، وليس لمجلس النواب ولا مجلس الدولة.

واستطرد قائلا: لا بدّ من تشريع قوانين قابلة للتنفيذ، وتلبي رغبات الأغلبية من الليبيين، وبالطبع فإنّ أيّ عمل بشري لن يرضي الجميع. مشيرًا إلى أنّ اللجان ستلتقي وفقًا لمواعيد محددة تبدأ من مطلع الأسبوع.

وأكد، أن الدخول في الاجتماعات المقبلة سيكون بعد انقضاء شهر رمضان؛ نظراً لضرورة ترتيب بعض الأمور، وتجاوز بعض النقاط، خاصّة أنّ المطلوب من أعضاء اللجنة المشتركة هو تهيئة بيئة قانونية تسمح بتنفيذ الاستحقاق الانتخابي.

واعتبر، أن المرحلة المقبلة ستشهد تقسيم العمل، وتشكيل لجان مشتركة؛ لتأدية مهام محددة، وفقًا لتقسيم العمل وتوزيعه بين الأعضاء.