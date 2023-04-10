توقيع عقد محطة كهرباء زليتن بين شركة الكهرباء و(أورباكون) والسويدي (ايلكترك)

العنوان – طرابلس

أقيم مساء اليوم بديوان مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد محطة كهرباء زليتن الاستعجالية بقوة 1044 ميغاوات المبرم بين الشركة العامة للكهرباء وشركة UCC والسويدي.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبالحميد الدبيبة أن الحكومة تعمل بكل مهنية في معالجة هذا الملف الشائك الذي أرهق الليبيين لمدة تزيد عن عشر سنوات.

وشدد الدبيبة خلال مراسم توقيع العقد على أنه لابد من تكثيف الجهود لمعالجة ملف الكهرباء.

ومن جهته، أكد المدير التنفيذي للشركة، أنهم فخورون بالعمل في ليبيا والمساهمة في إعادة الإعمار في كافة المجالات.

وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، أن خطة الشركة تشمل مجالات عديدة من صيانة لخطوط النقل وعمرات جسيمة، وبناء محطات جديدة، منها جنوب طرابلس وزليتن الاستعجالية، وكل هذه الجهود تهدف إلى استقرار الشبكة.