شركتان قطرية وأخرى مصرية تتحصلان على عقد لتطوير الكهرباء في ليبيا

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مراسم توقيع عقد محطة كهرباء زليتن الاستعجالية بقوة 1044 ميغا وات، بديوان مجلس الوزراء، والمبرم بين الشركة العامة للكهرباء وشركة UCC القطرية وشركة السويدي المصرية .

وأكد الدبيبة، أن الحكومة تعمل بكل مهنية في معالجة هذا الملف الشائك الذي أرهق الليبيين لمدة تزيد عن عشر سنوات وأنه لابد من تكثيف الجهود لمعالجتها.

كما أكد المدير التنفيذي للشركة، بأنهم فخورين بالعمل في ليبيا والمساهمة في إعادة الإعمار في كافة المجالات.

وفي كلمة لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي”، أشار إلى أن خطة الشركة تشمل مجالات عديدة من صيانة لخطوط النقل، وعمرات جسيمة، وبناء محطات جديدة، منها لجنوب طرابلس ومحطة زليتن الاستعجالية، وأن كل هذه الجهود تهدف إلى استقرار الشبكة.