هل بينها ليبيا؟.. مركز الفلك يوضح الدول التي يمكنها رؤية هلال العيد يوم 29 رمضان

بعد اختلاف حصل في شهر شعبان الماضي ثم اتفاق في شهر رمضان الجاري بين الدول العربية بالإضافة إلى دول أخرى مثل تركيا وماليزيا وإندونيسيا فإن ذلك يعني أن يوم الخميس 29 رمضان الموافق 20 أبريل/نيسان الحالي يمثل يوم تحري رؤية هلال شوال في كل تلك الدول عبر لجان شرعية خاصة بذلك.

وحسب مركز الفلك الدولي، فإن لحظة الاقتران هذا العام ستكون في تمام الساعة 7:12 صباحا بتوقيت مكة المكرمة يوم الخميس 20 أبريل/نيسان الحالي، ويترك ذلك للقمر حوالي 11 ساعة كي يبتعد عن الشمس لنصل إلى لحظة الغروب.

وتعتبر تلك المدة متوسطة وليست طويلة بحيث يكون من المتوقع أن ترى كل الدول العربية الهلال، ولا قصيرة بحيث يتم حسم الجدل مسبقا والقول باستحالة رؤيته من الناحية الفلكية.

وحسب المركز، سيكون من الممكن بالنسبة لبعض الدول العربية أن ترى الهلال بالتلسكوبات العادية وليس بالعين المجردة، وهذه الدول هي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، أما بالنسبة لمصر والسودان فيمكن لهما رصد الهلال بالتلسكوب في المناطق الواقعة بالقرب من حدود الدولة الغربية.