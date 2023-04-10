أوحيدة: اللجنة المشتركة ستتفق.. ولن يكون هناك عائق أمام الانتخابات قبل نهاية 2023

قال عضو مجلس النواب “جبريل أوحيدة”، أن لجنة (6+6) شكّلت من مجلسي النواب والدولة، وستبدأ لقاءاتها، وستنجز عملها نحو إعداد القوانين الانتخابية في المدة المحددة.

وأضاف “أوحيدة” في تصريحات صحفية، أن هذا العمل من الناحية الإجرائية سوف يتم، لكن لن يخلو الأمر من عرقلة أطراف بعينها.

وأشار، إلى أن، هناك حوالي (50) عضوًا من مجلس الدولة غير موافقين بالأساس على التعديل الدستوري، وبالتالي غير موافقين على تشكيل هذه اللجنة المشتركة؛ وبالتأكيد لن يرضوا بنتائج عملها، ولا مخرجات اجتماعاتها.

وأكد أن هناك طرف في العاصمة يقوده المفتي المعزول الصادق الغرياني يرفض هذا الأمر، وبدا ذلك واضحًا في تصريحاته التي رفض فيها صراحة لقاء الجيش مع المجموعات المسلحة في الغرب الليبي الأيام الماضية .

كما لفت إلى أن، اللجنة المشتركة ستتفق وستنجز القوانين، ولن يكون هناك عائق أمام الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

واعتبر أن، ذلك أيضًا يتوقف على عمل الدول المهيمنة أو النافذة في أزمة ليبيا، ونتمنى أن يكون لها مصداقية تساعد على إتمام هذا الأمر، والمساعدة على تنفيذ ما سيتم التوافق عليه، جراء عمل اللجنة المشتركة.

وأضاف أنه، في حال حدوث ذلك نستطيع القول إنّ ثمّة ثقة تتمتع بها الدول الفاعلة، صوب جدية تنفيذ الاستحقاق الانتخابي، وفرض الاستقرار على المشهد الليبي.