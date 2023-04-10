متحدثة البعثة الأممية تبعث رسائل طمأنة لأنصار القذافي والنظام السابق.. شاهد ما ورد فيها ؟

أفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء على أن متحدثة وفد البعثة الأممية طمأنت أنصار المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي من شباب وأعيان ومشائخ فزان بأن مبادرة باثيلي لن تُقصي أي تيار.

وأكدت متحدثة وفد البعثة الأممية بحسب المصادر أنهم على تواصل مع مجموعة سيف الإسلام والمكتب السياسي الخاص به فيما يتعلق باجتماعات الأمم المتحدة، وفق ليبيا برس .

وأفادت المتحدثة بأن إقصاء أنصار النظام السابق غير صحيح، وأن البعثة تتواصل معهم منذ غسان سلامة في 2017.

وذكرت المتحدة أن غسان سلامة أرسلها إلى القاهرة آنذاك للتواصل مع أنصار النظام السابق.

كما أكدت أن باثيلي ذكر في مبادرته أنها ستشمل الجميع وأن الانتخابات يجب أن تشمل الجميع، ولن تقصي أي تيار وأنه إلى اليوم مُصر على هذه النقطة.

ووعدت بأن يلتقي باثيلي في زيارته المُقبلة لسبها بأنصار النظام السابق.

كما أكدت تواصلهم مع عائلة منصور ضو ومتابعتهم ملف الإفراج عن عبدالله السنوسي، كاشفة أن السلطات رافضة رفضًا باتًا الإفراج عنه.

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