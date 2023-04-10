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حمودة: نتوسّع في أساليب عمل مركز خدمة المواطن باتفاقية جديدة

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمد حمودة الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إنه تم التوقيع على اتفاقية جديدة، اليوم الإثنين، بين مركز خدمة المواطن وشركة بريد ليبيا تقتضي إنشاء شبّاك خدمات خاص بمركز خدمة المواطن في جميع فروع البريد الموزّعة في أرجاء البلاد.

وأضاف حمودة، عبر حسابه على “فيسبوك” إن الاتفاقية تأتي في إطار التطوير والتوسّع في أساليب عمل مركز خدمة المواطن، وتسهيل سُبل تواصل المواطن مع الحكومة.

وتابع:” قد تم التوقيع بحضوره ومدير عام مركز خدمة المواطن، ونائبه ورئيس مجلس إدارة شركة بريد ليبيا، ومدير عام شركة بريد ليبيا”.

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أساليب عمل اتفاقية جديدة توسع حمودة مركز خدمة المواطن

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صحيفة الساعة 24

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