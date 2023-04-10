تهديدات ومطالبات.. مصادر تكشف عن تفاصيل لقاء أنصار القذافي ووفد البعثة الأممية في سبها

كشفت مصادر محلية، الاثنين تفاصيل لقاء وفد البعثة الأممية الذي زار سبها الاحد مع أنصار المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي من شباب وأعيان ومشائخ فزان.

وبحسب المصادر، أشتكى أنصار سيف الإسلام لوفد البعثة تعمُد إقصائهم وتغييبهم عن اجتماعات ولقاءات حل الأزمة الليبية مع المبعوثين، وفق ليبيا برس .

كما أكدوا أنه تم اختلاق القوة القاهرة في وجود القوانين الانتخابية لإبعاد مترشحهم فقط.

وطالبوا بأن تكون بنود القانون جامدة لا تُفصل على أحد وأعلنوا رفضهم القاطع لأي قاعدة دستورية تستبعد أو تُقصي أحد.

وهدد الأنصار بمقاطعة الانتخابات حال استبعاد مرشحهم أو أي شخص وطالبوا بتوسيع المُشاركة في الترشح والانتخاب وإتاحة الفرصة للجميع لتجاوز الخلافات كما أبلغوا وفد البعثة بمشاركتهم بـ23 شخصًا في مؤتمر اللجنة التحضيرية للمصالحة بحضور اللافي ضمن 120 شخصًا هم إجمالي الحضور.

وأكد الانصار تمسكهم بكل ما قررته اللجنة التحضيرية للمصالحة واعتبروا أن أي تلاعب به مرفوض، وطالبوا بإبلاغ باثيلي بذلك.

وطالب الأنصار، البعثة بالإجابة صراحة عن سبب عدم حضورهم للمؤتمرات والاجتماعات رغم أنهم يُمثلون قاعدة شعبية كبيرة كما هددوا بأنه لو حدث إقصاء فلن تكون هناك مصالحة، وأن الأمم المتحدة إذا كانت تريد الخروج من الانسداد السياسي فلا تقف أمام قوانين يشرعها أصحاب مصلحة.

وشددوا على أنهم أغلبية لكن الأمم المتحدة تحاول التواصل مع الأطراف المنتصرة والحاكمة فقط كما أكدوا رفضهم تواجد أي قوات أجنبية أو مرتزقة على الأراضي الليبية، وطالبوا بخروج متزامن لكل القوات.

وأعلنوا رفضهم القاطع لمحاولات وضع الجنوب داخل منطقة صراع أو حرب بالوكالة.

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