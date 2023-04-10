ضبط شخص سرق 500 قطعة من الحديد المُستخدم في البناء «جاكات»

نجح مركز شرطة القوارشة، في القبض على شخص سرق 500 قطعة من الحديد المُستخدم في البناء (جاكات) من مخزن بمنطقة الفعاكات.

وقال بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي:” استجابة لشكوى مواطن تقدم بشكواه إلى مركز شرطة القوارشة ضد مجهول قام بسرقة عدد 500 قطعة من الحديد المستخدم في البناء (جاكات) من مخزنه بمنطقة الإفعاكات، مضيفاً أن المسروقات تقدر بمبلغ 25.000 ألف دينار”.

وعلى الفور، أصدر رئيس المركز العميد سالم بوفارس، تعليماته بالبحث والتحري وضبط الفاعلين وبمُتابعة رئيس وحدة التحقيق رائد سالم قادير، تم خروج أعضاء التحريات بإمرة رئيس وحدة التحريات الملازم أول إدريس السعيطي إلى مكان الواقعة للمعاينة وجمع أكبر قدر من المعلومات عن الواقعة”

وأسفرت جهود التحريات، عن تحديد هوية الفاعل وبعد عدة أيام إثناء تجوال أعضاء التحريات داخل الاختصاص تم مشاهدة الشخص المطلوب وضبطه مُتلبساً ببعض المسروقات على متن مركبة آلية نوع كيا بينقو.

وتم الانتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ف.ح.ع واعترف بسرقته لمخزن الشاكي وأنه قام ببيع جزء من المسروقات بمبلغ وقدره 3750 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته للنيابة العامة”.