باتيلي: “الدبيبة” أكد دعمه للجهود الرامية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد اللهِ باتيلي، إنه أطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، على نتائج زيارته إلى السودان وتشاد والنيجر بشأن اخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وبحسب تغريدة للمبعوث الأممي عبر حسابه على “تويتر”قال فيها أنه، برئيس حكومة الوحدة “عبدالحميد الدبيبة” ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وعدد من الوزراء، ».

ونقل باتيلي عن الدبيبة تأكيده «دعم جهود الأمم المتحدة في المسار الأمني وأيضاً الجهود الرامية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام في ليبيا».

كما شدد باتيلي على أن «الانتخابات مطلب للشعب الليبي، ويجب على جميع القادة الليبيين الوفاء بالتزاماتهم لتحقيقها هذا العام».