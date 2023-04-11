اجتماع هــام لمدير امن طرابلس يبحث البلاغات والجـرائـم المثيرة للرأي العام

عقد مدير امن طرابلس لواء/ خليل وهيبة، اجتماع بمقر ديوان المديرية مع رؤساء المراكز بالعاصمة .

ويأتي الأجتماع في إطار متابعة البلاغات والجرائم المبلغ عنها بالأخص تلك المثيرة للرأي العام والتي تتطلب توحيد الجهود ومضاعفة الأداء وإشراك مكتب المناوبة والتنسيق وغرفة العمليات والسيطرة في تقييم البلاغات والشكاوي عند الإبلاغ عنها للوقوف على الإجراءات الواجب إتخاذها

وتطرق الإجتماع لمعدلات اداء مراكز الشرطة خلال الربع الاول من السنة الحاليةورصد مواطن الخلل والتركيز على الجرائم مجهولة الفاعل والمعلومة دون ضبط مرتكبيها لضبطها وتقديم الجناة للعدالة .

واكد مدير الامن على ضرورة المجاهرة بالأمن والتركيز على الدوريات الراكبة والراجلة بالأخص في اوقات الذروة في هذه الأيام المباركة وذلك لأداء الواجبات الأمنية والإنسانية الملقاة على عاتقها، إذ تقوم بتكثيف جهودها وتواجدها الأمني بما يحقق الأمن والسكينة العامة لسكان العاصمة.