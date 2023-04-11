بالصور : القبض على شخص بسرقة كميات من الحديد المُستخدم بالبناء في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، عن تمكن مركز شرطة القوارشة من القبض على شخص قام بسرقة 500 قطعة من الحديد المُستخدم في البناء (جاكات) من مخزن بمنطقة الفعاكات.

ويأتي ذلك إستجابة لشكوى مواطن تقدم بشكواه إلى مركز شرطة القوارشة ضد مجهول قام بسرقة عدد 500 قطعة من الحديد المستخدم في البناء (جاكات) من مخزنه بمنطقة الإفعاكات وأضاف ايضا ان المسروقات تقدر بمبلغ 25.000 ألف دينار .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز العميد سالم_بوفارس تعليماته بالبحث والتحري وضبط الفاعلين وبمُتابعة رئيس وحدة التحقيق رائد سالم قادير تم خروج أعضاء التحريات بإمرة رئيس وحدة التحريات الملازم أول إدريس السعيطي إلى مكان الواقعة للمعاينة وجمع أكبر قدر من المعلومات عن الواقعة .

وأسفرت جهود التحريات عن تحديد هوية الفاعل وبعد عدة أيام اثناء تجوال أعضاء التحريات داخل الإختصاص تم مشاهدة الشخص المطلوب وضبطه مُتلبساً ببعض المسروقات على متن مركبة آلية نوع كيا بينقو وتم الإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ف.ح.ع وإعترف بسرقته لمخزن الشاكي وأنه قام ببيع جزء من المسروقات بمبلغ وقدره 3750 .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته للنيابة العامة.