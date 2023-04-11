في سابقة جديدة.. إقامة مأدبة إفطار للمحكومين بالإعــدام مع ذويهم

صرح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بجهاز الشرطة القضائية أحمد أبوكراع، بإقامة مأدبة إفطار تجمعهم بذويهم لنزلاء مؤسسات الإصلاح المحكومين بالإعــ ـدام، تُعدّ سابقة جديدة لم تحدث في مؤسسات الإصلاح.

وقال ابوكراع في تصريحات نشرتها منصة فواصل، أن هؤلاء النزلاء صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، وهي أقسى عقوبة، وجميعهم لديهم قضايا جنائية، وليس لدينا قضايا ساسية أو إرهاب أو ما شابه، مضيفاً إن المؤسسة تبنّت هذه الفكرة وجمعت أهالي النزلاء وأقامت لهم مأدبة إفطار وسط أجواء أسرية وعائلية.

واضاف “أقامت المؤسسة في سنوات سابقة موائد إفطار للمحكومين بقضايا جـنائية عادية لكنها لأول مرة تقيمها للمحكومين بالإعـ ـدام الذين يتراوح عددهم بين 150 و 180 نزيلا”.

وأشار ابوكراع إلى إنه “لم ينفذ حكم الإعـ ـدام فيهم لغياب دور الدولة، وأقل محكوم ارتكب جــريمة قتل واحدة، والباقي تتراوح جـــرائمهم بين 3 و 5 جرائم قتل، وتنفيذ الأحكام لا بد منه لأنه حق لمن وقع عليهم الضرر”.

وقال ابوكراع “تعرضنا للنقد بسبب إقامة هذه المأدبة، ولكنا نظرنا إلى الشيوخ والعجائز ومسؤولية التضامن مهمة داخل المجتمع كله”، منوهاً إلى إن غياب دور الدولة، وإهمال النوادي التي تحوي الشباب، وانعدام فرص العمل، والتدريب والتأهيل، زاد من جــرائم القـ ـتل.