لتكثيف جهُود مُكافحة الجريمة.. “اقعيم” يلتقي مُدير أمن بنغازي ورؤساء مراكز الشُرطة

اجتمع وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية” فرج اقعيم ” بمُدير أمن بنغازي ورؤساء مراكز الشُرطة والأقسام التابعة للمُديرية لمُناقشة حُزمة من الأمور الأمنية والتشديد على الاِلتزام بتنفيذ الخطة المُكلفين بها عقب العمليات الأمنية كلٌ حسب نطاق اِختصاصه.

وبحسب بيان صادر على الوكيل عبر “فيسبوك”، جاء اللقاء أيضا لتكثيف الجهُود لمُكافحة الجريمة والظواهر السلبية المُنتشرة والهدامة التي أُعلن عنها مؤخرًا، وسبل التعاون مع الشركات العاملة في كافة المناطق والأحياء.

كما أثنى ” اقعيم ” على ما وصلت إليه الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي في ظل إستمرار العمليات الأمنية للقضاء على أوكار المُخدرات وجمع السلاح والقبض على المطلوبين وتنفيذ الأحكام .

وحثَّ وكيل وزارة الداخلية، على بذل كل ما بالإمكان للاِرتقاء بمستوى العمل الأمني وبسط هيبة الدولة للحفاظ على الأمن والأمان والاِستقرار الذي يحتاجه المُواطنون لمُمارسة حياتهم اليومية وأعمالهم بشكل طبيعي في ظل حماية رجال القانُون وجهُود الشُرفاء .