مالية الوحدة تؤكد وصول حوالات مرتبات موظفي القطاع العام عن شهر أبريل

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية يوم الإثنين أن أغلب مراقبات الخدمات المالية في مختلف المدن الليبية، استلمت الحوالات المالية لمرتبات موظفي القطاع العام عن شهر أبريل، التي سلمتها إدارة الميزانية بالوزارة المالية منذ الخميس الماضي إلى مصرف ليبيا المركزي ليتولى تسييلها في حسابات المراقبات المالية والوحدات الإدارية بشكل عام .

وقالت الوزارة في بلاغ إن فريقها الإعلامي تلقى تأكيدات بوصول الحوالات المشار إليها في الموعد المذكور، من مدراء مراقبات الخدمات المالية لكل من الخمس، الزنتان، بنت بية، الزويتينة، امساعد، الحوامد، العجيلات، سلوق، البيضاء، الأبيار، درنة، طبرق، نالوت، فيما أكدت مراقبات الخدمات المالية لكل من زليتن، الابيار وصول الحوالات المالية الخاصة بها صباح اليوم الأثنين.

وكان وزير المالية قد دعا لضمان إحالة مرتبات موظفي القطاع العام في المدن الليبية القريبة والبعيدة عن العاصمة، في وقت واحد والقضاء جذرياً على مشكلة التأخير وذلك بتذليل كافة الصعاب والعراقيل التي كانت تحول دون ذلك.