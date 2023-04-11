قشوط: رسالة “شط الحرية” وصلت لقلوب الليبيين أما “السرايا” رفضه الجميع

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علق المدون محمد قشوط على الحلقة الأخيرة “شط الحرية” في نسخته الخامسة الذي بدات أولى حلقاته مع شهر رمضان المبارك 2023.

وقال قشوط في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”رسالة مسلسل شط الحرية الداعية للوحدة والمصالحة ولم الشمل وصلت اليوم لقلب كل الليبيين دون استثناء”.

وتابع المدون :”أما رسالة مسلسل السرايا لتلميع تركيا فرفضها الجميع لأنه مافعله استعمارها لا يمكن أن تمحوه من ذاكرتنا حلقات مسلسل كتبت فصوله بمال فاسد ودراما مزيفة”.

وأضاف قشوط :”تصوير في تركيا مع أفضل الإمكانيات وملايين ضخت من مال الدولة الليبية بمعية وليد اللافي مع حبكة درامية لمسلسل السرايا لتلميع الاستعمار العثماني الذي لم يأتينا من ورائه سوى التخلف و الجهل و الفتن بين القبائل”.

وختم المدون تدوينته قائلا :”سقطت جميعها ونسفها مسلسل “شط الحرية” بشح الموارد وتواضع الممثلين”.