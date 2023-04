الانتخابات وخروج المرتزقة.. ملفان على طاولة باتيلي مع المنفي والدبيبة

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي” مع رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي ” ورئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” ملفي إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، وإجراء الانتخابات خلال العام الجاري.

وقدم “باتيلي” للمنفي والدبيبة إحاطته الكاملة حول زياراته الأخيرة لبعض دول الجوار وطرابلس وبنغازي، إلى جانب لقاءاته مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأكد “باتيلي” في لقائه الأول مع المنفي على دور الرئاسي الداعم للذهاب للانتخابات خلال العام، معتبرا إياه الشريك الأساسي في خطة الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات.

من جهته شدد “الدبيبة” خلال لقائه مع المبعوث الأممي رفقة وزيرة الخارجية “نجلاء المنقوش” دعمه لجهود الأمم المتحدة في المسار الأمني ​​وأيضاً الجهود الرامية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام في ليبيا.

وأكد الدبيبة أن الانتخابات مطلب للشعب الليبي، ويجب على جميع القادة الليبيين الوفاء بالتزاماتهم لتحقيقها هذا العام، حسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية.

المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية + المجلس الرئاسي

