“باتيلي” يشدد خلال لقائه بـ”المنفي” و”دبيبة” على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية هذا العام

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أمس الاثنين، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

وقال باتيلي، في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر، إنه أطلع المنفي، على نتائج زياراته الأخيرة إلى دول الحد الجنوبي لليبيا، وعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بما في ذلك الاجتماع الأخير في بنغازي.

وأضاف المبعوث الأممي أنه أبلغ المنفي، بمشاوراته أمس الأول الأحد مع الأعيان وممثلي المجتمع المدني في سبها وغيرهم.

وشدد باتيلي، خلال لقائه مع المنفي، على أهمية دور المجلس الرئاسي في دعم المسارات المختلفة التي تيسرها الأمم المتحدة للتمكين من إجراء الانتخابات هذا العام.

‏كما ذكر باتيلي، أنه أطلع دبيبة، والمنقوش، وعدد من الوزراء على نتائج زيارته إلى السودان وتشاد والنيجر بشأن اخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وأشار إلى أن دبيبة أكد دعمه لجهود الأمم المتحدة في المسار الأمني وأيضاً الجهود الرامية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام في ليبيا.

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وشدد باتيلي على أن الانتخابات مطلب للشعب الليبي، ويجب على جميع القادة الليبيين الوفاء بالتزاماتهم لتحقيقها هذا العام.