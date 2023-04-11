نقيب الأطباء يكشف عن مقترح علاوات الكوادر الطبية والطبية المساعدة

الوطن|رصد

كشف نقيب أطباء ليبيا محمد الغوج في تصريحات صحفية عن مقترح علاوات الكوادر الطبية والطبية المساعدة، والتي تمت بعد عدّة وقفات احتجاجية نظّمتها النقابات العامة، والذي بسببها شكّل وزير الصحة بالحكومة منتهية الولاية لجنة بعضوية وكيل الوزارة ورؤساء النقابات العامة.

وأشار الغوج إلى أن اللجنة عقدت عديد الاجتماعات واقترحت مسوّدة قرار بإضافة علاوات تمييزية للكوادر الطبية والطبية المساعدة إلى جانب جدول المرتبات الموحد، على أن تكون مسودة القرار تتكون من 12 مادة يتم فيها احتساب الدرجة والتصنيف الوظيفي وتسوية أوضاع العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة وفقًا للأقدمية من تاريخ التعيين أو التعاقد وللتصنيف الأكاديمي العلمي المعتمد وبحسب التصنيف المهني أيضا.

وأكد نقيب أطباء ليبيا أنه سيتم صرف علاوة التمييز المقررة للعناصر الطبية والطبية المساعدة والتسييرية بواقع 30% للعناصر الطبية المساعدة و50% للعناصر الطبية و20% للعناصر التسييرية مع المرتب الشهري، على أن تسوّى الفروقات اعتبارًا من تاريخ تنفيذ جدول المرتبات الموحد.

ولفت الغوج إلى أنه سيتم صرف عدة علاوات منها علاوة التدريس والتدريب وعلاوة العاملين في المستشفيات الإيوائية وعلاوة الخطر وعلاوة لسائقي سيارات الإسعاف وعلاوة العاملين في المناطق النائية، بالإضافة إلى بدل العمل الإضافي والمناوبات والعمل في العطل الرسمية والعلاوات المقرّرة الأخرى اعتبارًا من تاريخ استحقاقها ووفقًا للتشريعات النافذة.