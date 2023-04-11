البركي: التدخل الخارجي أمر عارض ولن يصمد أمام إرادة جموع الليبيين

اعتبر عبد الرحيم البركي الكاتب والمحلل السياسي الليبي، أن تجسيد مسلسل شط الحرية لفزعة الليبيين من مختلف المناطق لأهل مقلب الشراب، وفرار الأجنبي وسقوط أعلامه، هذه الصورة التي تنقص الشعب الليبي.

وقال البركي، عبر حسابه على “تويتر” إن تجسيد فزعة الليبيين من مختلف المناطق لأهل مقلب الشراب، وفرار الأجنبي وسقوط أعلامه وفشل خططه لتقسيم ليبيا، هذه الصورة هي ما ينقصنا نحن الليبيون جميعا”.

وأكد أن الإرادة الوطنية الصادقة هي ضالتنا التي نبحث عنها، والتدخل الخارجي أمر عارض لا يستمر ولن يصمد أمام إرادة الجموع، موجهاً التحية لأبطال مسلسل شط الحرية.