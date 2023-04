أعلنت الشركة العامة للكهرباء التوقيع مع ائتلاف شركتي “أورباكون للتجارة والمقاولات” القطرية و”السويدي إيلكترك” المصرية على مشروع إنشاء محطة زليتن الغازية الموردة من شركة “سيمنس” الألمانية، في مراسم حضرها رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”.

وقال المتحدث باسم الشركة “وئام التائب” في تصريح خاص للأحرار إن المشروع يتكون من 6 وحدات بقدرة إنتاجية تصل إلى 1044 ميغاوات؛ على أن تنتهي الشركة المنفذة من تنفيذه خلال 26 شهرا.

وأكد “التائب” أن المشروع يأتي في إطار خطط مجلس إدارة الشركة لتحسين الوضع العام للشبكة ورفع قدرتها الإنتاجية وتعزيز استقرارها.

وقال الدبيبة إن الحكومة تعمل لمعالجة هذا الملف الشائك الذي أرهق الليبيين لمدة تزيد عن 10 سنوات، ولا بد من تكثيف الجهود لمعالجته.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء “محمد المشاي” إن خطة الشركة تشمل مجالات عديدة من صيانة لخطوط النقل وعمرات جسيمة، وبناء محطات جديدة، منها جنوب طرابلس وزليتن الاستعجالية، بهدف الوصول إلى استقرار الشبكة.

المصدر: حكومتنا + الشركة العامة للكهرباء + ليبيا الأحرار

The post شراكة قطرية مصرية لتنفيذ مشروع إنشاء محطة زليتن الغازية بقدرة تتجاوز 1000 ميغاوات appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار