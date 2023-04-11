القبض على شخص حاول التخلص من والده بهدف الاستلاء على أملاكه في القره بوللي

العنوان-طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، الإثنين، ضبط متهم بالاعتداء على والده ومحاولة قتله والاستلاء على أملاكه بقوة السلاح.

وأكدت الوزارة بأن أعضاء قسم شرطة النجدة بمديرية أمن القره بوللي ضبطوا المتهم، المطلوب لدى مركز شرطة قصر الأخيار في 13 قضية، منها الضرب والاعتداء والإيذاء الجسيم على والده وطرده من المنزل والاستلاء على أملاكه بقوة السلاح، وكذلك تهديد والده ومحاولة قتله.

وقام المتهم بالتعدي على عمه وطرده من منزله بقوة السلاح، والتهجم على ابن عمه بالسلاح الناري، وطرد زوجة أبيه من منزلها، والاعتداء عليها بضرب، بالإضافة إلى تهديد المواطنين في الطريق العام، والتعدي على أرض وقطع أشجار فيها ورماية على مواطن في منزله بواسطة سلاح ناري.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال المتهم وأحالته إلى مركز شرطة قصر الأخيار، من حيث الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية.