شاهد… مديرية الامن تروي تفاصيل وسبب حادث مروري مروع أودى بحياة 7 اشخاص في سرت – الاسماء

أفاد رئيس وحدة تحقيق الحوادث بقسم المرور والتراخيص بالمديرية عن حدوث حادث مُروري مُروع صباح يوم الاثنين 10 ابريل 2023، 40 كيلو غرب مدينة سرت (تحديداً علي بعد 1 كيلو فيما بعد البوابة غرباً) .

وبحسب بيان صادر عن مديرية الامن في سرت، فإن السيارة الأولى نوعها مرسيدس بنز C180 صالون (سوداء اللون) ورقم لوحتها المعدنية طرابلس 2463072 – 5 بقيادة المواطن (ناصر عبدالحفيظ محمد المشاي) 48 سنة مقيم العوينية، وكان برفقته كلً من:

والده (عبدالحفيظ محمد معتوق) 70 سنة

والدته (فاطمة معتوق اشنيشين) 65 سنة

زوجته (هنيّة عبدالسلام عمر) 35 سنة

ابنته (ريحانة ناصر عبدالحفيظ) 3 سنوات

ورافقته أيضاً (خيرية علي خليفة) 56 سنة

واشار البيان إلى إن السيارة الثانية المُقابلة بالحادث كان يقودها ” الشاب السوري الجنسية” (أحمد شاهر الحجي) 28 سنة، وبرفقته من ذات الجنسية (حسن عبود أحمد) 44 سنة .. علماً بأن السيارة نوعها (هونداي) أزيرا رصاصية اللون، وتحمل لوحة معدنية 176877 – 25 الجفارة ..

ونتج عن الحادث وفاة فورية لكل من قائد المركبة الأولى (ناصر عبدالحفيظ) ووالده، ووالدته، وابنته (ريحانة) وأيضاً المرافقة له (خيرية علي) في حين لازالت (زوجته هنيّة) بالعناية الفائقة بمستشفى بن سينا، كما غادرت رُوْحَي سائق المركبة الثانية ومرافقه – لمعية الله – فور حدوث حادث الاصطدام ..

مسببات الحادث وفق مكان الاصطدام نتج جرّاء دخول قائد المركبة الأولى في خط سير المركبة الثانية، مع القيادة بسرعات عالية جداً من قٍبل قائدي المركبتين ..

وأُبلغت النيابة بالخصوص واتخذت الإجراءات الأولية القانونية حيال الحادث.