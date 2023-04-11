شاهد… الامن الداخلي ينشر اعترافات جديدة لمواطن ليبي إرتــ ـد عن الاسـلام

نشر جهاز الأمن الداخلي طرابلس اعترافات جديدة لمواطن ليبي، أرتـد عن الإســلام واعتنق المسيحـ ـية ، وتم تعميده عام 2017م.

وجاء في اعترافات المواطن وفقا لتسجيل مرئي نشره الجهاز، انه “اعتناق المسيــ ى ــحية بدأ من خلال مشاهدة قنوات فضائية تبشر بالمسيـ ـحية .

وأوضح أنه تعرف على شخص كندي الجنسية أخبرني أنه سيُعرفه على المسيـ ـحية، وساعده على ممارسة الطقوس الخاصة بها، وأوصلني بآخر من الجنسية الأمريكية لأكمل معه باقي تعاليم ديني الجديد.

وأضاف “تعرفت على مجموعة بها أجانب ومارسنا سويًا طقوس الديانة المسيـ ـحية والصلـــوات داخل مدرسة لتعليم اللغة الإنجليزية منذ عام 2014م.

وقال “أعضاء المجموعة من الأجانب أخبروني بضرورة أن يتم تعمــيدي ، وتم ذلك داخل الكنــ ـيسة بواسطة الماء داخل حوض كبير عام 2017م .

واشار إلى أن “الأجانب عرضوا عليه ضرورة تأسيس شركة، وتم وضعه كمدير وشريك ليبي للشركة ، وأحد الأجانب أصبح مديرًا تنفيذيًا واتخذها كستار لإدارة بعض الأنشطة الأخرى”.

وقال “المدير التنفيذي للشركة طالبني بوضع 10 آلاف دينار ليبي في المصرف ، وأخبرني أنه سيُعطيني نسبة 10% من الأرباح”.