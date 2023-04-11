قدوري: اللقاء مع “باتيلي” أكد على ضرورة تبني خطة لضبط العمالة الوافدة من دول الجوار

قالت عضو المجلس البلدي لمدينة سبها “سلطانة قدوري”، أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي تحدث خلال لقاءه مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي تحدث عن أهمية عودة مهجري مرزق إلى بيوتهم مع تحسن الوضع الأمني بالمنطقة.

وأضافت “قدوري” في تصريحات صحفية، اللقاء مع المبعوث الأممي أكد على ضرورة تبني خطة لضبط العمالة الوافدة من دول الجوار كالسودان والنيجر وتشاد، وأخرى مماثلة لضبط الأمن بالحدود الجنوبية للدولة الليبية.

وأشارت إلى أن، مدينة سبها تشهد تحسنا أمنيًا ملحوظا وفق خطة أعدتها الجهات الأمنية والضبطية بالمدينة وبالتنسيق مع مديرية الأمن .

ولفتت إلى أن، السيولة النقدية متوفرة وسقف السحب يتراوح ما بين 3000-4000 دينار وهذا يعتمد على المبلغ المرسل من مصرف #ليبيا المركزي، ويصل سقف السحب اليومي من الات السحب الألكترونية إلى 1200 دينار.

وأكدت أن، المدينة لا زالت تعاني من سوء البنية التحتية وطفح مياه الصرف الصحي من حين إلى أخر وبطبيعة الحال انعكاس أثره السلبي على صحة المجتمع.