وسائل اعلام: “عبدالله ناكر” حاول التواصل مع منظمة افريقية لدعمه وحـرض ضد سيف الاسلام

قالت مصادر وفقاً لوسائل اعلام محلية، أن المترشح الرئاسي، ورئيس حزب القمة، عبدالله ناكر حاول التواصل مع منظمة الملوك والسلاطين والشيوخ في أفريقيا.

وبحسب المصادر التي صرحت لمنصة “ليبيابرس” إن التواصل كان عبر حركة شباب إفريقيا في جمهورية بنين، مطالباً المُنظمة بدعم حزبه، وحصولهم على العضوية الشرفية به.

ووفقا للمصادر فإن “ناكر” حرض المُنظمة ضد المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، وأخبرهم أن تواصلهم معه خطأ كبير، وليس بالأمر الصحيح، وعرض عليهم مبلغ مالي كبير نظير عدم الاستمرار في دعمه.

وأضافت المصادر أن كُلاً من الحركة والمنظمة قطعتا التواصل بناكر بعد علمهما بحقيقته (…).