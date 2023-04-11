بنغازي.. ضبط شخص بحوزته 180 قرص من حبوب الهلوسة

العنوان-طرابلس

تمكن قسم التحريات العامة التابع لمديرية أمن بنغازي من القبض على شخص بحوزته 180 قرصاً من حبوب الهلوسة.

وجاء ذلك عقب ورود معلومات لأعضاء قسم التحريات عن شخص يتاجر بحبوب الهلوسة ويتردد على منطقة سيدي يونس، لتنطلق قوة من أعضاء التحريات إلى بعض الأماكن التي يتردد عليها الشخص المطلوب.

وأوضحت المديرية أن أعضاء التحريات تمكنوا من ضبط المتهم متلبساً وبحوزته 180 قرصاً من حبوب الهلوسة وكان في حالة غير طبيعية نتيجة تعاطيه لحبوب الهلوسة.

وقالت المديرية أنه أتضح بحسب التحقيقات أنه يُدعى ه.ج.أ من مواليد 1981 واعترف بالإتجار بحبوب الهلوسة وتعاطيها، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بإيداعه بمؤسسة الإصلاح والتأهيل.