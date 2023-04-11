التربية والتعليم توضح اخر الاِستعدادات النِّهائية لاِمتحانات الشهادة الاعدادية والثانوية ومنظومة الامتحانات

تفقَّد وزِير التَّربية والتَّعليم الدّكتور “مُوسى المقريفْ” إدخال بيانات الطلاب فِي المنظومة وتابع الاِستعدادات النِّهائية لاِمتحانات شهادتَي إتمام مرحلتَي التَّعليم الأساسي والثانوي، وذلك خِلال زيارته التَّفقدية للمركز الوطني للامتحانات ليلة الاثنين.

وَبحسب بيان صادر عن الوزارة، اسْتهلَّ الوزِير جولته التَّفقدية باجتماعٍ عَقدهُ مَع شرِكة الشاطئ لِنظم المعلومات، بِحضور مُدير عام المركز الوطني للامتحانات الأستاذ “السيد أحمد مسعود”، ومُدير إدارة التَّخطيط والاِستراتيجيات بِالوزارَة الدّكتور “فتحي المهشهش”، ومُدير الشؤون الإدارية بالمركز الوطني للامتحانات المُهندس “محمود الفالي”.

وَتناوَل الاِجتماع جُهود المركز فِي الاِستعداد لامتحانات الشهادات العامة وصرف أرقام الجُلوس، وطباعة الأسئلة ل 308692 طالب وطالبة داخل البلاد (186956 شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي – 121736 شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الثانوي).

وَقالَ الوزِير في كلمة له أنَّ الهدف من زيارته هو الاِطمئنان عَلى جُهود المركز الوطني للامتحانات في إدخال بيانات الطلاب المُتعثِّرين، والوقوف عَلى ما تقوم به الشركة المنفذة بِالخصوص من إدخال بيانات الطلاب، مثمِّناً فِي كلمته جُهود المركز الوطني للامتحانات وشركة الشاطئ لِنظم المعلومات، وما تقوم به من جُهود مُميَّزة فِي سِرِّيةٍ تامَّة.

وَأوضَح مُدير عام المركز الوطني للامتحانات الأستاذ “السيد أحمد مسعود” أنَّ إدخال بيانات الطلاب في المنظومة تتم داخل المؤسَّسات التَّعليمية، مطمئِناً بِعدم وجُود مشكلة لديهم، مُضيفاً قوله “لأول مرة مُنذ 10 سَنوات نعمل بِخطة دراسية واحدة وواضحة وَدُونَما تعدِيل، وفق قوله.

وَاسْتعرَض مُمثِّل شركة الشاطئ لِنظم المعلومات منظومة المركز الوطني للامتحانات موضحاً أنَّ المنظومة يتم تشغيلها من 8000 مشغل في كامِل التُّراب الليبي وخارجه “الملحقيات اللييية في الخارج”، كما تضمَّن العرض توضيحاً لآلية نقل الطالب من مدرسة لأخرى، وضوابط النَّقل داخل نفس المُراقبة وخارج المُراقبة، من داخِل ليبيا إلى خارجها، من خارج ليبيا لداخلها، إضافة إلى عَملية تحدِيث البيانات الشخصية للطلبة من واقع الرقم الوطني.