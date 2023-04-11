لجنة 5+5 بالمنطقة الغربية تقدم للمجلس الرئاسي إحاطة حول اجتماعي طرابلس وبنغازي

عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والنائب بالمجلس، عبدالله اللافي، بصفتهما القائد الأعلى للجيش الليبي، اليوم الاثنين، اجتماعاً ضم رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع عبد الحميد دبيبة، ورئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 إحاطة للقائد الأعلى حول تفاصيل اجتماعاتهم الأخيرة في طرابلس وبنغازي، مؤكدين أهمية التنسيق والتشاور والدعم من جانب القائد الأعلى للجيش الليبي.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الحاضرون استمعوا خلال اللقاء لملاحظات الرئيس والنائب بالمجلس الرئاسي المتعلقة بالاجتماعات العسكرية الأخيرة وقدموا إجابات عن تساؤلات القائد الأعلى المتعلقة بمستجدات عمل اللجنة وسبل دعمها.

كما ناقش الاجتماع مستجدات الوضع العسكري بشكل عام في كامل أنحاء الوطن، واستعرض رئيس الأركان خلاله آخر المستجدات في مسار توحيد المؤسسة العسكرية.

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