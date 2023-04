الحكومة الليبية المكلفة تشكل 17 لجنة فرعية تمهيداً لإجراء انتخابات المجالس البلدية

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية بالحكومة الليبية المكلفة، اليوم الاثنين، عن تشكيل 17 لجنة فرعية وفتح السجل الانتخابي أمام الناخبين.

ودعت الحكومة الليبية المكلفة في بيان، كافة المواطنين إلى التسجيل بمنظومة الناخبين للمشاركة الفاعلة واختيار الأفضل والأصلح و الأقدر على أداء المهمة.

وأشارت الحكومة الليبية في بيانها إلى أن هذه الإجراءات تأتي تأكيداً على ضرورة ممارسة الحق الانتخابي دون قيود وتتويجاً للعمل المستمر والدؤوب في بناء دولة مدنية يسودها العدل والقانون والتداول السلمي علي السلطة.

