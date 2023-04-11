وهيبة: باتيلي أكد شراكته مع المجلس في العمل الأمني والسياسي والاقتصادي

الوطن| رصد

قدمت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إيجازا صحفياً، حول أعمال واجتماعات المجلس، خلال اليوم الأحد.

وأشارت وهيبة إلى لقاء رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، الذي قدم إحاطة مفصلة عن نتائج زياراته لعدد من دول الجوار، ولقاءاته مع عدد من الأطراف المحلية واللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وجدد باتيلي -بحسب وهيبة- خلال لقائه المنفي تأكيده على شراكة البعثة الأممية مع المجلس الرئاسي في عملها على المسار الأمني والسياسي والاقتصادي.

فيما أكد المنفي أهمية الدعم الإقليمي لجهود إنهاء الوجود العسكري وسحب المقاتلين الاجانب والمرتزقة من ليبيا وتأمين الحدود

وقالت وهيبة إن المنفي أكد دعم أي مبادرة أو جهود وطنية من شأنها أن تؤدي لإقرار قوانين انتخابية وأطر دستورية تمكنه من إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.

كما أشارت إلى اجتماع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبدالله اللافي، مع رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، حيث اطلعوا على تفاصيل اجتماعاتهم الأخيرة في طرابلس وبنغازي.