القبض على مطلوب لدى شرطة “قصر الأخيار” على 13 محضر

الوطن|رصد

تمكن أعضاء قسم شرطة النجدة بمديرية أمن القره بوللي من ضبط المدعو “ع.ج.خ.ا” والمطلوب لدى مركز شرطة قصر الأخيار على 13 محضر.

وكان المقبوض عليه مطلوبًا لدى النيابة العامة قصر الأخيار في عدة وقائع منها، الضرب والاعتداء والايذاء الجسيم على والده وطرده من المنزل والاستيلاء على أملاكه بقوة السلاح وكذلك تهديد والده ومحاولة قتله، كما قام أيضاً بالتعدي على عمه وطرده من منزله بقوة السلاح، والتهجم على أبن عمه بواسطه السلاح الناري وطرد زوجة أبيه من منزلها والاعتداء عليها بالضرب، بالإضافة إلى تهديد المواطنين في الطريق العام، وتعدى على أرض وقطع أشجار فيها ورماية على مواطن في منزله بواسطة سلاح ناري.

وتم اتخاذ كافة الاجراءات، حيث تم إحالته إلى مركز شرطة قصر الأخيار من حيث الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية حياله.