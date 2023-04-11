ليبيا الان

الحكومة المنتهية تبحث معالجة المختنقات في البلديات

تم النشر منذُ 17 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

بحث أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، بالحكومة المنتهية، مع الإدارات المختصة بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، احتياجات البلديات ضمن خطط عمل الوزارات والاجهزة التنفيذية وايضاً من أجل معالجة المختنقات التي تواجه البلديات وتقع ضمن اختصاصات الوزارات والاجهزة التابعة لها.

وناقشوا  دور المكاتب التابعة لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، والمشاريع التي يتولى تنفيذها بالبلديات، إضافة  للمشروعات المتوقفة وسبل إعادة تفعيلها، ودور البلديات في متابعة المشاريع الواقعة في نطاقها، ووضع مشاريع المرافق المتكاملة داخل البلديات وإمكانية تفعيلها.

الوسوم

#الحكومة منتهية الولاية #بلديات الحكومة المنتهية ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك