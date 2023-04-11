الحكومة المنتهية تبحث معالجة المختنقات في البلديات

الوطن| رصد

بحث أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، بالحكومة المنتهية، مع الإدارات المختصة بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، احتياجات البلديات ضمن خطط عمل الوزارات والاجهزة التنفيذية وايضاً من أجل معالجة المختنقات التي تواجه البلديات وتقع ضمن اختصاصات الوزارات والاجهزة التابعة لها.

وناقشوا دور المكاتب التابعة لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، والمشاريع التي يتولى تنفيذها بالبلديات، إضافة للمشروعات المتوقفة وسبل إعادة تفعيلها، ودور البلديات في متابعة المشاريع الواقعة في نطاقها، ووضع مشاريع المرافق المتكاملة داخل البلديات وإمكانية تفعيلها.