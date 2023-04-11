سهيل الغرياني: السعودية سبب المآسي بعد مساهمتها في إسقاط الخلافة العثمانية

هاجم سهيل الغرياني، نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني ومدير قناة «التناصح»، المملكة العربية السعودية، متهما إياها بالمساهمة في إسقاط الخلافة العثمانية.

وقال سهيل، في منشور عبر «فيسبوك»: “ما تنفقه دولة آل سعود من عشرات الملايين في الشهر الواحد على قنوات mbc، وإفسادها للرجال والنساء شيء يندى له الجبين”، بحسب تعبيره.

وأضاف “خنجر هؤلاء في الأمة الإسلامية مستمر منذ مساهمتهم في إسقاط الخلافة الإسلامية العثمانية التي كانت آخر كيان جامع للعالم الإسلامي، وحتى يومنا هذا فيما نشاهده من مآسي وتقلبات”، وفقا لقوله.