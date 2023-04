ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس أن تصريحات المبعوث الأممي بشأن السلطة التنفيذية سواء تغييرها أو دمجها هو نوع من الضغط على الأطراف السياسية.

بوراس أشارت في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن باتيلي يعمل على التناقضات بين الأطراف كلما شعر بخطر يهدد مستقبل خطته ومبادرته الأخيرة لعقد الانتخابات.

ولفتت إلى أن التحرك بين هذه الملفات المعقدة الآن حساس وربما يسبب عراقيل أمام عقد الانتخابات نهاية العام الجاري، وفي ذات الوقت قد يكون دافعًا حقيقيًا لعقدها.

وبيّنت أنه في كل الأحوال هو حراك يساعد الليبيين على تحديد أولوياتهم وتحقيق طموحاتهم نحو الاستقرار الدائم.

واعتبرت أن أحد الأسباب أو السبب الرئيسي في إعلان “القوة القاهرة” بخصوص العملية الانتخابية هو الأحكام القضائية الخاصة بالمرشحين والتي لم يوضع لها حل حتى هذه اللحظة.

وأكدت على أن هذه المرة ستظهر جملة من الأسباب لإعلان القوة القاهرة إن لم يتم حسمها وهي: السلطة الأمنية والسلطة التنفيذية، إضافة للأسباب السابقة.

Shares

The post بوراس: تصريحات باتيلي بشأن السلطة التنفيذية هو نوع من الضغط على الأطراف السياسية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية