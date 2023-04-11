الحويج يبحث تنفيذ استراتيجية التنوع الاقتصادي

بحث وزير الاقتصاد محمد الحويج خلال اجتماع مع المسؤولين بالوزارة تنفيذ استراتيجية التنوع الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أمس الاثنين مع وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية سعد الحنيش ومستشار الوزير شذر الصيد ومدير إدارة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص موسى الزوبيك وإدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية ومكتب النمذجة الاقتصادية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا نشاط الوزارة في متابعة أداء القطاع الخاص وتنظيم الأنشطة التجارية، إضافة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية بهدف تسهيل الإجراءات وكافة التعاملات للجمهور.

وشدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون مع وزارتي الصناعة والمعادن والزراعة ووضع رؤية عمل مشتركة بالتنسيق مع اتحاد الصناعة الليبي والغرف التجارية لتطوير قطاع التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة لتحقيق التنوع والتكامل الاقتصادي.