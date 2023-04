العرفي: جهود باتيلي في جمع القادة العسكريين بالشرق والغرب ستسفر عن توافق كبير

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن القانون رقم 1 لعام 2021 الذي أقر في الجريدة الرسمية بشأن انتخاب رئيس الدولة أنهى الخلاف حول مسألة ترشح مزدوجي الجنسية، بعدم السماح بترشحهم.

العرفي أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أن مسألة ترشح العسكريين بقيت عالقة، وهي التي سيتم التوافق والوصول لحل بين اللجنة المشتركة 6+6.

ولفت إلى أنه سيتم التوافق بين اللجنة 6+6 أيضًا في مسألة استقالة من على رأس السلطة التنفيذية المترشحين للانتخابات الرئاسية كعبد الحميد الدبيبة، لكي لا يستغل موارد السلطة للترويج لنفسه.

وبيّن أن الأزمة في ليبيا ليست سياسية فقط بل عسكرية وأمنية، وجهود المبعوث الأممي الأخيرة في جمع القادة العسكريين بالمنطقة الشرقية والغربية، ستسفر عن توافق كبير لإنهاء الأزمة في ليبيا.

