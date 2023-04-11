أجواء شتوية ممطرة… حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في ليبيا اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، أجواء شتوية ممطرة هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقى، بينما الطقس دون تغير على باقي المناطق .

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على سرت.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربي معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-22)مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الخميس .

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم تصحبها خلايا رعدية خاصة على مناطق الجبل الأخضر وطبرق يتخللها سقوط حبات البرد.

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة هذا اليوم تصل ا إلى (50)كيلو متر/الساعة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: منخفضة هذا اليوم تتراوح مابين (0918-)مْ, وتميل للاعتدال بداية من يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين( 22- 28)مْ وتسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين .

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على جالو والجغبوب .

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال تتحول إلى شمالية شرقية فشرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-24)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:33)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:40).