طقس بارد مصحوب بسقوط أمطار رعدية على شمال شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

تشهد مناطق شمال شرق ليبيا، اليوم الثلاثاء، تقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار يتخللها خلايا رعدية وهطول حبات البرد على بعض المناطق خاصة مرتفعات الجبل الأخضر وطبرق، وفق ما جاء في نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتتزامن التقلبات مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وهبوب رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية تصل سرعتها الى (50) كم/ ساعة.

وتكون درجات الحرارة القصوى، على هذه المناطق منخفضة هذا اليوم، إذ تتراوح ما بين 09 و18 درجة مئوية، وتميل للاعتدال بداية من يوم الغد.

وذكرت الأرصاد أن السحب الممطرة تنقشع تدريجيا من آخر مساء هذا اليوم وتقل سرعة الرياح وتستقر الأجواء من يوم الغد على هذه المناطق.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الطقس يبقى دون تغير هذا اليوم على باقي مناطق البلاد. ولفتت إلى أن من المتوقع أن تشهد مناطق شمال غرب ليبيا تذبذبا في الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 17 و22 مئوية، وتسجل ارتفاعا يوم الخميس لتعود وتنخفض يوم الجمعة على مناطق الشمال الغربي.