الهنقاري: هيئة الأوقاف تمارس الهرطقة والجهل وتشوه الإسلام

انتقد محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، ما نشرته هيئة أوقاف طرابلس، كدليل على عدم جواز إخراج زكاة الفطر بشكل نقدي. معتبرًا أن استدلالها مجرد «بدعة».

وقال الهنقاري، في منشور عبر «فيسبوك»: “إنها البدعة، أقسم بالله في البداية ما صدقت حتى دخلت لصفحتهم، هذه أخرتها هرطقة وجهل. وهل هو بداية دين جديد لتشويه الإسلام. وزيادة الفرقة”.

وأوضح “يعني أمة الإسلام خلت من الأئمة والعلماء والحديث حتى يستشهد بشخص مجهول الهوية. من مليار مسلم”.

وكانت هيئة الأوقاف طرابلس، قد استدلت بعدم جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا، من خلال نشر مقولة لأحد المشائخ يدعى نبيل بن سليمان التومي، جاء فيه: “سألت عمي – رحمه الله – عن ماهية زكاة الفطر قديما، وكان عمي من مواليد عشرينات القرن الماضي ، فقال لي كانت تخرج طعاما، وإخراجها نقدا لم نكن نعرفه قديما”.