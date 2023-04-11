«فؤاد» من إيطاليا: معمر القذافي عميل للاستعمار

وصف محمد فؤاد، المحلل السياسي وضيف قنوات الإخوان الدائم، والمقيم في إيطاليا، الراحل معمر القذافي بأنه عميل للاستعمار، محملاً إياه مسؤولية عدم وجود شركات مقاولات ليبية ذات خبرة قادرة على تنفيذ المشاريع المهمة، بحسب زعمه.

وقال فؤاد، في منشور عبر «فيسبوك»: “لا استقلال لشعب يأكل من وراء البحر، «القائد عميل الاستعمار» -في إشارة إلى الراحل معمر القذافي-، أغلق كل الشركات الليبية بحجة شركاء لا أجراء والنتيجة اليوم عدم وجود شركات مقاولات ذات خبرة كافية، هذه هي حقيقة القومجيين وشعاراتهم”، وفقا لتعبيره.