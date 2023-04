ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري إن اللقاء المقبل للجنة 6+6 سيكون بعد عيد الفطر المبارك.

السريري أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان إلى أن أعضاء اللجنة يعملون معًا ويتواصلون فرادى ومجموعات بشكل غير رسمي.

ولفت إلى أنه يتم التواصل مع بعض الجهات ذات العلاقة وأن العمل المشترك بينهم مستمر.

