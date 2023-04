البحث الجنائي طرابلس يكشف ملابسات سرقة 105 أسطوانات غاز من إحدى المستودعات بمنطقة “الدريبي”

كشف مكتب البحث الجنائي طرابلس عن ملابسات سرقة 105 أسطوانات غاز من إحدى المستودعات بمنطقة “الدريبي” مقيدة ضد مجهول.

وأفاد مكتب البحث الجنائي بأن جزءا من الأسطوانات وعددها 30 أسطوانة بحوزة أحد الأشخاص على متن مركبته الآلية .

وأوضح المكتب أن المقبوض عليه كان قد استأجر شخصا نيجيري الجنسية يعمل داخل المستودع وقام بنقل الأسطوانات على عدة مراحل.

وأكد المكتب استرجاع المسروقات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وأحيل المتهم رفقة المسروقات والمركبة كمبرزة جرمية إلى مركز شرطة الحي الصناعي من حيث الاختصاص.

المصدر: وزارة الداخلية

