ليبيا.. مراقبات الخدمات المالية تستلم مرتبات شهر أبريل الجاري

استلمت مراقبات الخدمات المالية في مختلف المدن الليبية، الأحد 9 أبريل، الحوالات المالية لمرتبات موظفي القطاع العام عن شهر أبريل الجاري.

وثللت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، الإثنين، إن أغلب عبر صفحتها على فيسبوك، أن إدارة الميزانية بالوزارة سلمت حوالات المرتبات الخاصة بشهر أبريل إلى مصرف ليبيا المركزي يوم الخميس الماضي ليتولى بدوره تسييلها في حسابات المراقبات المالية والوحدات الإدارية بشكل عام.

وتلقى الفريق الإعلامي للوزارة، تأكيدات بوصول الحوالات المشار إليها في الموعد المذكور من مديري مراقبات الخدمات المالية لكل من الخمس، والزنتان، وبنت بية، والزويتينة، وامساعد، والحوامد، والعجيلات، وسلوق، والبيضاء، والأبيار، ودرنة، وطبرق، ونالوت.

وأكدت مراقبات الخدمات المالية لكل من زليتن، والأبيار وصول الحوالات المالية الخاصة بها صباح الإثنين

وأولى الوزير خالد المبروك، اهتماماً مباشراً خلال المدة القريبة الماضية، لضمان إحالة مرتبات موظفي القطاع العام في المدن الليبية القريبة منها والبعيدة عن العاصمة، في وقت واحد والقضاء جذرياً على مشكلة التأخير وذلك بتذليله كافة الصعاب والعراقيل التي كانت تحول دون ذلك.

Trending لجنة 5+5 بالمنطقة الغربية تقدم للمجلس الرئاسي إحاطة حول اجتماعي طرابلس وبنغازي

وجاء ذلك بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي عقدها مع المختصين في مصرف ليبيا المركزي من جهة ومع مديري مراقبات الخدمات المالية في المدن ومديري الإدارات ذات العلاقة في وزارة المالية من جهة أخرى.

وأوضح وزارة المالية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحقيق مشروع عودة الحياة الذي أطلقه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة.