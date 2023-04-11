أوحيدة: الغرياني يرفض صراحة لقاء الجيش مع المسلحين في الغرب

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إن هناك طرف في العاصمة يقوده المفتي المعزول الصادق الغرياني، رفض صراحة لقاء الجيش مع المجموعات المسلحة في الغرب الليبي الأيام الماضية، لافتاً إلى أن للجنة المشتركة ستتفق وستنجز القوانين، ولن يكون هناك عائق أمام الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف إن لجنة (6+6) شكّلت من مجلسي النواب والدولة، وستبدأ لقاءاتها، وستنجز عملها نحو إعداد القوانين الانتخابية في المدة المحددة، معتبراً أن الأمر لن يخلو من عرقلة أطراف بعينها.

وأشار في تصريحات إلى أن هناك (50) عضوًا من مجلس الدولة غير موافقين بالأساس على التعديل الدستوري، وبالتالي غير موافقين على تشكيل هذه اللجنة المشتركة؛ وبالتأكيد لن يرضوا بنتائج عملها، ولا مخرجات اجتماعاتها.

واعتبر أن، ذلك أيضًا يتوقف على عمل الدول المهيمنة أو النافذة في أزمة ليبيا، ونتمنى أن يكون لها مصداقية تساعد على إتمام هذا الأمر، والمساعدة على تنفيذ ما سيتم التوافق عليه، جراء عمل اللجنة المشتركة.

وأضاف أنه في حال حدوث ذلك “نستطيع القول إنّ ثمّة ثقة تتمتع بها الدول الفاعلة، صوب جدية تنفيذ الاستحقاق الانتخابي، وفرض الاستقرار على المشهد الليبي”.