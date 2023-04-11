شرطة المرور بطرابلس تضبط سيارة مسروقة منذ نحو عشر سنوات

أخبار ليبيا 24

تمكنت شرطة المرور في طرابلس من ضبط سيارة “كيا سيراتو” مسروقة منذ نحو 10 سنوات بعد التعرف عليها من خلال منظومة البلاغات والاستعلام الأمني الموحد.

وقالت مديرية أمن طرابلس الإثنين إن دورية تابعة لمكتب شؤون المرور ضبطت مركبة آلية بـ”شارع الظل”، وبالاستفسار عنها من منظومة البلاغات والاستعلام الأمني الموحد تبيّن أنها مسروقة ومطلوبة لمركز شرطة الهضبة.

وأضافت، أنه اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية وتم إحالتها للمركز من حيث الاختصاص.

وذكرت المديرية، أن قسم شرطة النجدة ضبط العديد من السيارات المسروقة والمطلوبة في قضايا جنائية، وذلك في إطار المهام المسندة إليه.

دوريات النجدة منتشرة بمداخل العاصمة وشوارعها لبسط الأمن من خلال الاستيقافات الأمنية المنظمة والموزعة ضمن منطقة الاختصاص الإداري لمديرية أمن طرابلس.